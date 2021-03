SA PAGBABAKUNA UNA ANG FRONTLINERS, SENIOR CITIZENS; GIIT NI KAP SIYA MUNA

PILIT na ginigiba ang kredibilidad ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio matapos pangunahan ang pagbuo ng grupo ng oposisyon na 1SAMBAYAN na babangga sa mga kandidato ng kasalukuyang administrasyon sa 2022.

Kunsabagay, hindi na bago ang pambabatikos sa kagalang-galang na mahistrado mula nang hayagang kinontra nito ang ilang programa at gawain ng gobyernong sadyang may kakulangan at kapalpakan din naman.

Sa puntong ito,unawa ng sambayanan ang saloobin ng respetadong hukom na hindi masugpo ng pamahalaan ang malawakang katiwalian sa malalaking ahensya, tumataas na bilang ng COVID-19 sa bansa bunsod ng urong-sulong na pagtugon ng kinauukulan, kaliwa’t kanang pagpatay sa mga ordinaryong sibilyan,abogado,huwes at mamamahayag kasabay ng red-tagging sa mga ito at lumalalang kahirapan sa kasulok-sulukan ng ‘Pinas.

Higit sa lahat, ramdam ng taumbayan na ang open policy ng gobyerno sa China na naging mitsa ng pag-angkin sa WPS ang nag-udyok kay Justice Carpio na labanan na ang administrasyon.

Dismayado nga naman ang nabanggit na mahistrado sa malambot na polisiya ng Malakanyang hinggil sa pananakop ng China sa lugar na ‘yang ipinaglaban at ipinanalo niya sa UN International Tribunal na napapaloob naman sa teritoryo ng bansa.

Wala tayong pakialam sa ilang grupong umanib sa 1SAMBAYAN dahil kuwestiyunable rin naman ang pagkatao at hangaring pulitika ng mga ito subalit napakalinis ng intensyon ng naturang mahistradong matuldukan na ang nangyayaring pang-aabuso sa karapatan ng mamamayan kaya naman may moral ascendancy itong panguluhan ang naturang partido.

Bistado naman ng taumbayan ang hasang ng ilang personalidad at recycled political figures na bumubuntot ngayon sa hukom upang pansamantalang matakpan ang kanilang bulok na pagkatao at mailuklok ulit sa poder ngunit unawa natin na ang pagtindig ngayon ng mahistrado ay para wakasan na ang pagyurak sa pagkatao ng sambayanan.

Hindi biro ang pagsanib-puwersa nina dating Ombudsman Conchita Carpio Morales,Ex-DFA Secretary Albert Del Rosario at Justice Carpio sa grupong ‘yan dahil walang bahid ng anomang dumi ang kanilang pagkataong paniniwalaan talaga ng taumbayan sa isusulong nila na pagbabago.

Kumbaga sa pader, hindi kayang tibagin ang mistulang adobeng kredibilidad nila na saksakan ng kalinisan na ang tanging hangarin ay pagsilbihan ang sambayanan.

Kung si Justice Carpio ang babangga sa manok ng administrasyon sa pagka-pangulo,malaki ang tsansa nitong masungkit ang posisyon na ‘yan sa Malakanyang subalit kung pipili roon sa ilang ngumangakngak ng pagbabago mula sa opisisyon na nagkukumpulan ngayon sa 1SAMBAYAN,tiyak na sa kangkungan pa rin ito pupulutin. Para sa inyong komento o suhestiyon magtex sa 09999388537/email [email protected]