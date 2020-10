3 bebot tiklo sa pandedekwat ng brief sa mall

Manila, Philippines – Ang mga employer ay hindi maaring magpaliban o ma-exempt sa pagbibigay ng 13th month pay sa kanilang mga manggagawa.

Ito ang opisyal na inihayag ni Labor secretary Silvestre Bello III matapos nitong lagdaan ang Labor advisory No.28

“No request or application for exemption from payment of 13th month pay, or for deferment of the payment thereof shall be accepted and allowed,” nakasaad sa kautusan.

Bukod dito, sinabi rin sa Labor Advisory na ang pagbabayad ng employer ng 13th month pay ay sa/o bago ang December 24, 2020 .

Saklaw ng 13th month pay ang mga rank-and-file employees sa private sector anuman ang kanilang posisyon, designation, o employment status at hindi alintana ang pamamaraan ng pagbabayad ng kanilang suweldo, sa kondisyon na nagtrabaho sila ng hindi bababa sa isang buwan sa loob ng calendar year.

Ang minimum 13th month pay na hinihiling ng batas, ang Presidential Decree 851 ay hindi dapat mas mababa sa 1/12 ng total basic salary na kinita ng isang empleyado sa loob ng isang taon.

Una nang inihayag ni Bello na maaring ipagpaliban o ma-exempt sa pagbabayad ng 13th month pay ang mga kumpanya na apektado ng pandemya ngunit inalmahan ito ng ibat-ibang labor groups.

Dahil dito, naghanap ng pamamaran ang DOLE upang matuloy ang pagbibigay ng 13th month pay sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pag-subsidize ng gastos at maaring makautang ang mga apektadong employer ng ipambabayad nila sa kanilang mga empleyado.

Gayunman, sinabi ng kalihim na kung bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang 13th month pay, tanging ang mga negosyo na nakategorya bilang micro at maliit ang pmapabibigyan ng tulong habang ang mga medium enterprises na may hindi bababa sa P100 milyong capital ay hindi mabibigyan ng subsidy. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)