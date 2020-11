3 kalaboso sa P680K shabu

Manila, Philippines – Kinumpirma ni DPWH Secretary Mark Villar na apat sa kanyang mga tauhan ang natabunan ng pagguho ng lupa sa Ifugao Province habang nagsasagawa ng clearing operations.

“Our hardworking quick response teams – unsung heroes for site responsive actions as first road responders during calamities, are encouraged to be more watchful and intensify precautionary measures.”

Ito ang naging pahayag ng kalihim kasunod ng nangyaring trahedya na ikinalibing nang buhay ng kanyang mga tauhan mula sa DPWH-Ifugao 2nd District Engineering Office Quick Response Team habang nagsasagawa ng clearing operations sa mga kalsada sa Ifugao Province.

“It is with a heavy heart to confirm that two (2) workers – a driver and a laborer – were retrieved dead, and two (2) engineers who are still missing were among those buried by a landslide at Sitio Nabito, Viewpoint, Banaue, Ifugao at 5:40 pm Thursday, November 12, 2020,” anang kalihim.

Ayon sa ulat ng DPWH Cordillera Administrative Region Office, ang dalawang natagpuang bangkay mula sa landslide ay kinilalang sina Joel Chur-ig, driver at ang laborer na si John Duclog.

Nagpapatuloy naman ang rescue at retrieval operations ng DPWH kasama ang Ifugao Provincial Mobile Force Company, Philippine National Police Banaue, Regional Mobile Force Battalion, Bureau of Fire Protection, Provincial & Municipal Disaster Risk Reduction and Management, 54th Infantry Brigade at iba pang volunteers sa dalawa pang nawawalang tauhan ng DPWH na kinilalang sina Engineers John Limoh at Julius Gulayan.

Isa pang tauhan ng DPWH Quick Response Team na si Jacob Guinyang ang masuwerteng nakaligtas nang mag-landslide dahil tinitingnan niya ang kanilang equipment at bumili ng kanilang pagkain.

Ayon kay Villar, ang 5-man team ay umalis sa Banaue Satellite Office dakong 2:00 ng madaling araw noong November 12 matapos makatanggap ng mga ulat ng pagguho ng lupa sa Nueva Vizcaya-Ifugao-Mt. Province Road.

Pagdating sa site, malakas ang buhos ng ulan kaya sumilong sila sa isang bahay ngunit biglang gumuho ang lupa mula sa bundok dahilan para mabagsakan ang nasabing bahay.

Sinabi ng kalihim na ang mga taong ito na tapat sa kanilang serbisyo ay maaalala para sa mga walang pag-iimbot na gawa at katapangan na ipinakita sa kanilang tungkulin para sa ating mga kababayan.

“My thoughts and prayers go out to our personnel who bravely served our country and payed the ultimate price. We will extend all efforts to look for the missing and support the families of the victims. Let us pray that those missing will be found,” dagdag pa ni Villar.

Binigyan diin ng kalihim ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na mga kasanayan sa kaligtasan sa lahat ng mga yugto ng pagpaplano at pagpapatupad ng disaster response operations.

Aniya, ito ay upang matiyak na hindi na magkakaroon ng isa pang casualty mula sa kanilang mga tauhan sa isinasapalaran ang kanilang buhay matapos ang mga kalamidad para tulongan ang ating mga kababayan. Jocelyn Tabangcura-Domenden