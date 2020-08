3 MILYONARYONG BANSA SA COVID-19; LUMAHOK SA GIYERA, ‘DI MAMULITIKA

Share

Ganyan lang ang titulo ng column na ito sa pagbabaka-sakaling mapansin ng DOH.

Hayaan nang maakusahan ako na “nagpapakalat ng fake news” ng mismong si Health Secretary Francisco Duque III – you 10,000-year-old fart!

Pasintabi sa galit ko o sa aking allegory, pero anong klaseng ahensya ng gobyerno ang mandaraya sa estadistika nito sa pag-asam na mapupuri sila ng publiko? Ilang araw na ang nakalipas nang i-report ng DOH ang isang walang dudang kasinungalingan, nang sabihin nitong bigla na lang gumaling sa COVID ang 38,075 pasyente.

Ginamit pa nito ang terminong “mass recovery” gayung ang gusto namang ipakahulugan ay sinimulan na nitong ituring na “recovered” ang mga may COVID na bahagya lang o wala talagang sintomas 14 na araw ang nakalipas matapos magpositibo sa virus, kahit walang isinagawang confirmatory test sa mga ito.

Ito na marahil ang pinakadelikadong kasinungalingan na ibinalita ng media ngayong may pandemic. Isa itong mensahe sa lahat ng nagpositibo sa COVID, na bumuti na ang pakiramdam makalipas ang dalawang Linggo, na hindi na kailangang magpa-test uli — at wala na ring check-up check-up pa – at pwede nang magpakasaya nang hindi alintanang maipasa ang virus sa iba.

Ang hindi katanggap-tanggap sa kasinungalingang ito ay iyong nanggaling ito mismo — at pinalalabas na totoo — ng DOH, ang ahensyang pinamumunuan ng parehong tao na nangunguna sa Inter-Agency Task Force laban sa COVID-19.

Ramdam sa mga himutok sa social media kung paanong marami na ang nabubuwisit kay Duque, dahil sa panggulat na bilang ng nagkakasakit ng COVID; sa mga ospital na punuan na ngayon ng pasyente; sa kawalan ng medical equipment at ICU facilities; sa kabiguang mabayaran nang tama at maprotektahan ang medical workers at maraming iba pang kapalpakan na epekto ng kawalan ng pinag-isipang estratehiya laban sa pandemyang ito.

At dahil hindi magawa-gawa ang ipinangakong “flatten the curve”, binago na lang ng DOH ang paraan ng pagbilang sa mga nagkasakit at gumaling para papurihan ang kanilang sarili. Marami ang sasang-ayon na ang record-breaking “mass recovery adjustment” na ito ay pambawi ng DOH nang ini-report nito ng sinusundang araw ang pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 sa loob ng isang araw, na lumobo sa 3,954.

Sa pag-aakalang mauuto nila ang publiko, iginiit ng DOH na ang kanilang “time-based reckoning of recoveries” ng COVID-19 cases na may bahagya o walang sintomas ay ang bago raw na internationally accepted standard ng pagtatala ng datos ng mga pasyente ng COVID-19.

Mapapatanong ka na lang kung paanong madalas na sinisisi ng gobyerno ang media sa pagkakaroon daw ng biases at pag-uulat ng fake news gayung sila itong lantarang nagbabalita ng kasinungalingan na kasing delikado ng bagong “alternative truth” na ito.

Sec. Duque, saan ba talaga kami dapat mag-ingat – sa COVID o sa DOH?

SHORT BURSTS. Taos-pusong pakikiramay sa pamilya, sa mga nagabayan sa propesyon at sa lahat ng naging bahagi ng buhay ni Ramon Francisco, dating propesor ng Journalism sa UST, dating associate editor ng Manila Bulletin, summa cum laude, walking dictionary, thesaurus, grammar guide at stylebook-in-one, bukod pa sa pagiging disco king. Rest in peace, my friend.

