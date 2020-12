3 motibo sa pag-atake sa Datu Piang pinag-aaralan na

Manila, Philippines – Nanawagan si Senator Christopher “Bong” Go sa Department of Health na bilisan ang paglalabas ng active hazard duty pay (AHDP) at special risk allowance (SRA) ng frontline health workers na halos tatlong buwan nang delay matapos lagdaan ni Pangulong Duterte ang Republic Act No. 11494 o ang “Bayanihan to Recover as One Act”.

“With or without a resolution po nananawagan ako sa DOH. Nandiyan naman ang pera, nandiyan naman ang [Department of Budget and Management], nandiyan naman ang inyong opisina so walang dahilan na ma-delay po ang hazard pay ng health workers,” ani Go matapos siyang dumalo sa pagbubukas ng ika-94 Malasakit Center sa Ilocos Training and Regional Medical Center sa San Fernando City, La Union. Sinabi ng senador na hindi siya titigil sa pag-iingay hanggang hindi natatanggap ng mga healthcare workers na nasa frontline ng pandemya ang kompensasyon na dapat lamang para sa kanila. Pinag-aaralan din niya ang pagpapatawag ng imbestigasyon sa nasabing delay para mapanagot ang mga responsable. “Hindi po ako titigil kung kailangan magsalita ako araw-araw at ibubulong ko kay Pangulo [Rodrigo] Duterte …. kasuhan kung mayroong talagang may kasalanan. Ako po ay nananawagan na ‘wag niyo na pong tagalan. Hindi pa ba kayo nadala? Mayroon nang nasuspinde ang Ombudsman [dahil sa] delay ng release ng financial assistance ng namatay na medical doctors,” sabi ni Go. Ang pagbibigay ng AHDP at SRA ay batay sa Bayanihan to Recover as One Act na nag-aatas sa national government na bigyan ng AHDP ang lahat ng frontline healthcare workers sa public sector at SRA ang public at private health workers na direktang nag-aasikaso ng COVID-19 patients Noong November 16, nilagdaan ni President Duterte ang Administrative Order No. 35 na nag-aatas sa gobyerno na magbigay ng AHDP na hanggang P3,000 kada, gayundin ang AO No. 36 na magbibigay ng SRA nang hindi lalagpas sa P5,000 kada buwan. Naglabas naman ang DBM at DOH ng Joint Circulars No. 1 and 2 noong November 29 na naglabas ng guidelines para sa pagbibigay ng hazard pay at allowances. Ang pondo para sa AHDP at SRA ay inirelis na sa DOH noon pang October 27. “Bigyan natin ng pansin ang mga kapakanan ng ating frontliners – mga health workers, doctors at nurses. Nararapat lamang na mabigyan sila ng dagdag na tulong pinansyal bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo.” “Pakinggan at tulungan natin sila dahil sila ang mga sundalong araw-araw na humaharap sa kalabang hindi naman nakikita at inilalagay ang buhay sa panganib upang magtagumpay ang ating bansa sa hamon na dala ng COVID-19,” ayon kay Go.