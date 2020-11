3 pantalan sinalanta ni Rolly —DOTR

Manila, Philippines – Mariing ipinagtanggol ni Senate President Vicente Sotto III si Pangulong Rodrigo Duterte sa kawalan nito nang personal sa pagtitipon-tipon ng mga miyembro para gumawa ng mga hakbang laban sa pagdating nitong nagdaang mga araw ng super bagyong si Rolly. Sinabi ni Sotto na pupwede niyang gawin ang lahat ng tungkulin nito sa pamamagitan ng internet. Paliwanag ni Sotto: “He is in the Philippines ‘di ba? The Web is very active ‘di ba? What can he not do in Davao?’’ Kung nasa miting naman umano ang Pangulo, may mga nagrereklamo naman kung magsasalita ito ng kung ilang oras. “Kaya niyang pamahalaan ang pagresponde ng pamahalaan kahit nasaan siya. “Naririyan ang lahat ng opisyal ng pamahalaang nasyunal at lokal na kanyang mga kinatawan,” paliwanag pa ni Sotto. Matatandaang nag-viral sa social media ang katanungang “Nasaan ang Pangulo” na hindi ito nakitang kasali sa nasabing pagtitipon. Kaugnay nito, sinasabi naman ni Senador Bong Go na binalak ng Pangulo na magsagawa ng aerial inspection o inspeksyong gamit ang eroplano lalawigan ng Albay at sa iba pang mga lugar na silanta ni Rolly bago ito tutuloy sa Malakanyang. Pagdating nito sa Malakanyang, pupulungin naman agad nito ang mga miyembro ng gabinete upang pag-usapan ang mga mahahalagang usapin gaya ng pag-ayuda sa mga biktima ng bagyo. RNT