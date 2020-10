30% capacity sa simbahan ikinatuwa ng Quiapo Church

Manila, Philippines-Binuksan ngayong Lunes ng Light Rail Transit Authority at AF Payments Inc. ang e-load stations o stored value updaters para sa Beep cards sa lahat ng LRT-2 stations para sa pagpapatupad ng contactless at simplified loading transactions para sa mga mananakay ng tren. Sinabi ni LRTA Administrator Reynaldo Berroya na bukod sa mahigpit na implementasyon ng safety measures para labanan ang COVID-19, layunin din ng proyektong ito na magbigay ng mas ligtas at seamless ticket transactions sa mga mananakay. Ayon kay Berroya, ang mga user ay maaaring mag-reload ng kanilang Beep cards sa pamamagitan ng digital wallets at banking apps. Makaraang bumili ng load, pupunta na lang ang mga cardholder sa e-load stations para i-update ang kanilang card para sa mas madali at contactless transaction. Sinabi ni Berroya na dahil sa bagong device mula sa AFPI, operator ng Beep cards, hindi na kailangang pumila ng pasahero ng tren para sa Ticket Vending Machine at hindi na rin niya kailangan ng cash bilang tugon sa direktiba ng Department of Transportation na cashless transactions sa mga pampublikong transportasyon. “Our passengers have already adjusted to the new normal. This new method of loading is easy, safe, and convenient especially to those already accustomed to online transactions. By simply texting and tapping, passengers may easily use the Stored Value Updater machines,” ayon sa LRTA chief. Nabatid na isinara ng LRT-2 noong Hulyo ang Passengers Assistance Office nito para sa pagbili ng ticket at pag-load para itaguyod ang contactless transactions na bahagi ng “new normal” sa public transportation. Gayunman, bukas ang PAO para sa operations-related inquiries at ticket problems at para mag-isyu ng concessionary cards sa senior citizens at persons with disabilities. RNT