36 kalsada sa bansa sarado kay Ulysses – DPWH

Manila, Philippines – Nakatakdang ratipikahan ng Malaking Kapulungan ng Kongreso ngayong Lunes (November 16) ang P4.506-trillion national budget ng 2021 sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw. Siniguro ni House Speaker Lord Allan Velasco na nakahanda ang 301-miembro ng Kamara upang magtrabaho na sinusunod na mahigpit ang physical distancing at health protocols sa gitna ng patuloy na panganib dulot ng COVID-19. “We need to hit the ground running and make full use of this year’s remaining sessions to tackle and pass the priority measures, especially those that have been certified urgent by President Rodrigo Duterte,” dagdag ni Velasco. Ang Kongreso ay meron na lamang apat na linggo bago ang nakatakdang adjournment sa December 19 para isang buwan na Christmas break. “We are working with our House leaders in finding ways to fast-track priority measures that will ensure a more efficient and responsive government during these trying times.”. Tiwala si Velasco na malalagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 2021 General Appropriations Bill bago matapos ang 2020 kung saan ang pinakamalaking alokasyon dito ay ang pagtugon sa pagsugpo sa COVID – 19. Kabilang din sa agenda din sa Kamara ay ang pag-aapruba sa panukalang mas magpapalakas sa Republic Act 9160 o ang Anti-Money Laundering Act (AMLA), ang panukalang Internet Transactions Act, at ang panukalang Magna Carta of Barangay Workers. Ang pag-amienda sa AMLA ay kabilang sa sinertipikahang urgent ni Pangulong Duterte upang ang bansa ay “comply with legal standards for anti-money laundering and countering terrorism financing, as established by relevant international bodies.” Maging ang panukalang magsusulong upang maisaayos ang transaksyon ng mga overseas Filipino workers at ang local business sector ay nakahanay din para talakayin ngayon. Nasa pangunahing agenda rin ng mga kongresista ang panukalang Coconut Levy Fund; National Land Use Act; Rightsizing the National Government Act; Right to Adequate Food, Anti-Ethnic, Racial and Religious Discrimination Act; at ang On-Site, In-City, Near City Local Government Resettlement Program. “All these economic measures would go hand in hand with bills that will address systemic corruption in government.Both are equally important in helping the country get back on track, especially in the last two years of the Duterte administration.” Samantala, sinabi ni House Secretary General Jocelia Bighani Sipin na ang lahat ng mga mambabatas at empleado na papasok ngayong Lunes ay kailangan sumailalim sa real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) test para sa COVID-19. Mismong si Velasco ang nanguna nang sumailalim ito sa House RT-PCR testing facility nitong nagdaang linggo na nagsimula noong November 11 subalit naipagpaliban dahil sa pananalasa ng bagyong Ulysses. Ang testing ay ipagpapatuloy ngayon maging ang mga bisita na papasok sa Batasan ay kailangang sumailalim sa testing. bukd pa sa dapat may face masks at face shields, kailangang dumaan sa thermal scanners, disinfection machines, at dapat pinatutupad ang physical distancing sa lahat ng pagkakataon. Meliza Maluntag