4 dayuhan, 6 inaresto sa iligal na istraktura sa Bora

Aklan, Philippines – Apat na foreign nationals at anim na Filipino ang inaresto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) dahil sa ppagtatay ng mga iligal na istraktura sa Barangay Balabag, Boracay Island, Malay, Aklan.

Kinilala ni NBI officer-in-charge Eric B. Distor ang mga dayuhan na sina Stephen Field (British), Mark Harrington (British), Michielsen Dirk Josef (Belgian), Maria Victoria Schafer (Australian) at anim na Filipino na sina Mary Irish Guerra, Johnson Jacinal, Patricia Ann Varga, Oscar Delos Santos, Arturo Revillame, at Paul Sajise.

Bago ito, nakatanggap si Distor ng letter-request mula kay Natividad Benandino, General Manager ng Boracay Inter-Agency Rehabilitation Management Group (BIARMG) na humihingi ng tulong para sa pagpapatupad ng environmental laws sa isla ng Boracay laban sa non-compliant establishments.

Matapos ang serye ng surveillance ng NBI-Environmental Crime Division (NBI-EnCD) ay nagsagawa ng operasyon laban sa siyam na establisyimento.

Lahat ng establisyimento ay hindi kailanman naisyuhan ng anumang tenurial instrument o anumang iba pang permiso ng DENR.

Sa operasyon, 10 katao kasama ang may-ari at caretakers ang naaresto .

Ang mga pasaway na establisimiyent ay ang Sea View Apartment, Aloha Villa, La Dolce Vita/Casa Monte, Private Mountain Casitas Boracay Inn, Cohiba Villas, Carolina Park View at Boracay Sunshine Shuttle and Limousine Corporation . Malalaking istraktura ang nabanggit na mga establisyimento na matatagpuan sa Forestland Block E sa Brgy. Balabag, Boracay Island. “The fact that these structures were built in Forestland which is considered land of the Public Domain violates Section 20 in relation to Section 78 of Presidential Decree 705 otherwise known as the Revised Forestry Code of the Philippines, regarding the lack of permit, lease or any tenurial instrument from the government and unlawful occupation of Forestland. “ ayon pa sa NBI Ang iba pang istraktura na lumabag sa 25+5 meter beach easement no-build zone na utos ng Malay, Aklan Municipal Ordinance ay ang Artista Beach Villas at Monkey House. Jocelyn Tabangcura-Domenden