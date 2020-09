40 opisyal ng PhilHealth, iniimbestigahan ng PACC

Manila, Philippines – Hiniling ni Senate President Pro-Tempore Ralph Recto na imbestigahan ang napaulat na mababang halaga ng bilihan ng bagong aning palay na ikinalat ng magsasaka sa social media dahil umabot lamang sa P12 kada kilo ang bentahan na mas mura pa sa halaga ng face mask.

Sa pahayag, sinabi ni Recto na iniulat ng pamahalaan na aabot sa P17.74 ang pangkaraniwang farm gate price ng kilo ng palay, pero dapat tignan muna ito dahil baka hindi ito ang nangyayari sa mga bukirin.

“The least that the DA can do is to spot areas where palay is being bought at bargain prices and recommend measures on how to shore it up so that farmers will not be at the losing end,” ayon kay Recto.

Aniya, kung ganito ang presyuhan sa bukirin, hindi mababawi ng magsasaka ang kanilang puhunan sa pagtatanim.

“At P20.40 a kilo, a farmer will net P33,355 average per hectare, based on a 2018 season cost-returns study on rice production by the government,” ayon kay Recto.

“But at P12 a kilo, “wala siyang kita, as in zero”, giit pa ni Recto.

Sinabi ni Recto na malamang tumaas ang halaga ng ma production inputs sanhi ng lockdown dahil mahirap ang sasakyan at mahal pa.

“Rice, accounts for 18 percent of value produced by Philippine agriculture. In terms of area, the around 4.65 million hectares planted to the country’s food staple account for the biggest share in cultivated land,” ayon sa senador.

Ayon kay Recto, economic driver ang bentahan ng palay sa kanayunan na naging sandigan ng mga nawalan ng trabaho sa sentrong urban.

Iginiit ni Recto na dapat pag-aralang DA kung nakakaapekto ang pag-aangkt sa nakakainis na presyo ng palay sa ating bansa at nanawagan siyang pigilan ito.

“Akala ko ba, our suki rice exporting countries have adopted a policy of rice nationalism wherein they are limiting, if not banning, the export of rice as a buffer during the pandemic?” aniya.

Kung ganito ang pangyayari, dapat aabot sa 13 porsiyento ng pambansang konsumo ang pupunan ng lokal na produksiyon pero magiging imposible na pataasin ang produkisiyon dahil masyadong mababa ang halaga sa bentahan.

“Kung ganyan ‘yan, at hindi maagapan, baka maging plantito at plantita na lang ang mga rice farmers kung nakikita nila na mas mas mahal ang bentahan ng mga ito,” ayon kay Recto. Ernie Reyes