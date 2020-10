476K bagong panganak noong 2019 namatay sa polusyon-global study

2 hours ago







Washington-Mahigit 476,000 bagong panganak na sanggol noong taong 2019 ang namatay sa air polllution, karaniwa’y sa usok na mula sa cooking fuels, ayon sa global study. Sa bagong global study, pinakamalaking bilang ng mga biktima ay mula sa India at Sub-Saharan Africa. Ayon sa State of Global Air 2020, mahigit 116,000 Indian infants ang namatay mula sa air pollution, lalo na sa mga isang buwang sanggol pa lang at 236,000 sa Sub-Saharan Africa. Ang pagtataya ay mula sa US-based Health Effects Institute at Institute for Health Metrics and Evaluation’s Global Burden of Disease project. Ayon sa awtor, ibinase nila ang mga ebidensya sa exposure ng mga ina sa air pollution habang nagdadalang-tao kaya’t tumataas ang risk ng kanilang sanggol na ipanganak na low birth weight o sobrang aga o preterm birth. Ang mga kondisyong ito ay iniuugnay sa serious complications at mayorya ng neonatal death sa dalawang rehiyon. “An infant’s health is critical to the future of every society, and this newest evidence suggests an especially high risk for infants born in South Asia and sub-Saharan Africa,” ayon kay Dan Greenbaum, President ng HEI. “Although there has been slow and steady reduction in household reliance on poor-quality fuels, the air pollution from these fuels continues to be a key factor in the deaths of these youngest infants,” dagdag pa nito. Sa kabuuang, lumabas sa ulat na air pollution ang naging sanhi ng pagkamatay ng 6.7M noong 2019, kaya’t ito na ang pang-apat sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan bukod sa blood pressure, tobacco use at dietary risks. RNT