5 pang dam nais ng DPWH sa Cagayan River

Manila, Philippines – Nabalutan ng kulay pula ang buong simbahan ng Manila Cathedral sa Intramuros, Maynila bilang paggunita sa “Red Wednesday”.

“Red means love. Red for the sick, red for the frontliners. Red for our persecuted brothers and sisters,” ayon pa sa Facebook page ng The Manila Cathedral.

Ang Red Wednesday ay taunang ginugunita at inisyatiba ng Aid to the Church (CAN) Philippines.

Isa itong pandaigdigang pagdiriwang para alalahanin ang mga hindi malayang naisasagawa ang kanilang pananampalataya sa buong mundo.

Iniaalay din ngayong taon ang Red Wednesday para sa mga biktima ng nagdaang mga bagyo at COVID-19 at frontliners.

Bilang bahagi pa rin ng pgdiriwang ay nagkaroon naman ng sabayang misa sa lahat ng parokya sa bansa.

Napag-alamang opisyal na itinatag noong Enero 25, 2020 ng Philippine Bishops Conference ang taunang selebrasyon ng Red Wednesday sa lahat ng mga Diyosesis. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)