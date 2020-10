5 sugatan karambola ng sasakyan sa Maynila

Manila, Philippines – Ibinabala ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na magkakaroon ng dambuhalang problema sa pananalapi ang pamahalaan kung hindi gagawa ng paraan upang mailipat sa local government units (LGUs) ang ilang serbisyo tulad ng social services, jail management at fire protection.

Sa pahayag, sinabi ni Drilon na dapat seryosohin ng pamahalaan na tignan kung anong ahensya at serbisyo ang pwedeng ibigay sa LGUs sa harap ng inaasahang deficit na magaganap dahil itataas ang internal revenue allotment sa LGUs pagsapit ng 2022.

Aniya, masasaktan ng pambansang pamahalaan dahil mababawasan ang pondo dulot ng malaking IRA na ibibigay sa LGUs at iba pang pagkalugi sa pagpapatupad ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act (CREATE).

“We should take the bull by its horn and we should be serious about which agencies or services should be devolved because we are facing a serious financial problem next year,” ayon kay Drilon sa ginanap na Senate hearing sa panukalang badyet ng Department of the Interior and Local Government at attached agencies nito.

“I hope our national leadership listens because we will be scrambling next year for a very difficult financial crisis given the contraction of the economy and the expected low revenues due to the foregone revenues from the CREATE bill,” ayon kay Drilon.

“If we don’t do anything about it, the national government may face an unmanageable deficit,” babala nya.

Sanhi ng Mandanas ruling, nakatakdang tumaas ang IRA ng LGus sa P1.083 trilyon sa 2022. Para sa 2021, aabot naman sa P695 bilyon ang IRA ng LGUs.

“The Supreme Court had ruled that the IRA of the LGUs must come from 40 percent of collections of “all” national taxes – including collections from import duties and other levies by the Bureau of Customs (BOC) – and not just from national internal revenue taxes collected by the Bureau of Internal Revenue (BIR),” lahad pa ni Drilon.

“Next year, at this time, we’ll be confronted by a P1.083 trillion allocation for the IRA for 2022 and I do not know what will happen with that kind of a burden on the national budget.”

“In 2022, we will be downloading a huge sum of money to LGUs. Saan nila gagastusin iyong P1.1 trillion? This higher IRA should be met with more responsibilities through devolution of some basic services to LGUs,” dagdag pa ng senador.

Sinabi ni Drilon na walang choice ang pamahalaan kundi ibigay sa LGUs ang ilang functions nito.

Ipinanukala din ng opisyal na pwede nang ibigay sa LGUs ang social services kabilang ang pamamahala ng kulungan at fire stations dahil tataas naman ang IRA nila.

“We must do this quickly, 2022 is just around the corner. We have to work on this to change the necessary organization structure and to capacitate the LGUs. To dilly-dally will mean chaos,” punro pa ni Drilon.

Sa ngayon, pinamamahalaan ng Bureau of Jaila Management and Penology (BJMP) ang city at municipal jails habang nasa kamay ng provincial government ang provincial jails. Ginagampanan naman ng Bureau of Fire Protections (BFP) ang bumbero na kapwa attached agencies ng DILG. Ernie Reyes