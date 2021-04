8 sangkot sa droga, 6 wanted arestado sa Nueva Ecija

1 hour ago







NUEVA ECIJA, Philippines – Nahulog sa kamay ng mga awtoridad ang walong sangkot sa droga at anim wanted person habang nasamsaman sila ng droga at baril sa isinagawang anti-criminality operations sa lalawigan ng Nueva Ecija kamakalawa, Abril 16. Ayon kay acting provincial director, PCol. Jaime O. Santos, ng Nueva Ecija Police Provincial Office (NEPPO), naaresto ang walong drug peddlers sa drug buy-bust operation sa Santa Rosa, Peñaranda, Aliaga at Cuyapo. Siyam na sachet ng shabu at marijuana na humigit-kumulang sa P4,300 ang nasamsam. Naaresto rin ang anim na wanted person sa isinagawang “Manhunt Charlie Operations” ng mga awtoridad sa Cabanatuan City. Nasamsam ang dalawang cal. 38 revolvers na walang marka. “Patuloy kaming mag-uudyok upang protektahan ang kagalingan ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng aming kakayahan at pagsisikap na sugpuin ang lahat ng uri ng kawalan ng batas sa buong lalawigan ng Nueva Ecija”, ayon kay P/Col. Santos. Pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng PNP ay ang pag-neutralize sa mga high value targets at most wanted persons sa bansa. ELSA NAVALLO