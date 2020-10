8-star hotels pwede na sa staycation-DOT

Manila, Philippines-Pinagkalooban na ng Department of Tourism ng certificate of authority to operate for staycation ang ilang 8-star hotels sa Metro Manila. Kabilang dito ang Grand Hyatt Manila, Makati Shangri-La, Okada Manila, Nobu Hotel, Shangri-La at the Fort, Solaire Resort, Edsa Shangri-La, at Joy Nostalg Hotels and Suites Manila. Batay sa DOT Administrative Order No. 2020-006-A o ang amended guidelines on the operations of accommodation establishments for staycation purposes under a general community quarantine (GCQ), pinapayaghan ang lahat na mag-staycation sa mga nabanggit na hotel, maliban sa ilang may pinagbabatayang medikal na kondisyon. Gayunman, pinapayagan lang ng DOT na mga ito na mag-operate para sa staycation kung hindi sila ginagamit bilang quarantine o isolation facilities para sa mga pinauwing overseas Filipino workers o quarters para sa mga health worker. Subalit sa press briefing nitong Huwebes, sinabi ng mga miyembro ng Hotel Sales and Marketing Association Philippines na kasalukuyan nila itong tinatalakay sa DOT. Nauna rito, inilunsad ng HSMA ang malawakang September Online Sale para sa lahat ng hotel at accommodation establishment sa buong bansa para mapabilis ang recovery ng naturang sektor. Nabatid na kumita ang HSMA ng P14.1 million sa bookings at maituturing na tagumpay ang isinagawa nilang SOS. Karamihan sa mga buyer ay mula sa Metro Manila na nananatiling nasa general community quarantine na sinundan ng mga nakabase sa Cebu City at Davao City. Lumahok din sa naturang SOS ang international buyers mula naman sa Hong Kong, Japan, Singapore, United States, Canada, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Australia, Canada at United Kingdom. RNT