9 patay, 17 sundalo sugatan sa kambal na pagsabog sa Jolo  

Sulu, Philippines (UPDATED) – Patay ang limang sundalo at apat na sibilyan habang sugatan naman ang 17 pang sundalo sa naganap na kambal na pagsabog sa Jolo nitong Lunes, ayon sa Armed Forces of the Philippines.

Ayon sa tagapagsalita ng AFP Western Mindanao Command (WESMINCOM) Capt. Rex Payot na nangyari ang pagsabog sa Terante Street, Barangay Walled City sa Plaza Rizal bandang 11:40 ng umaga.

Isa umanong nakaparadang motorsiklo malapit sa M35 vehicle ng 21st Battalion ang sumabog na nagresulta sa pagkasawi at pagkasugat ng ilang indibidwal. “Initially, it’s an IED (improvised explosive device) planted in a motorbike,” ayon kay Maj. Gen. Corleto Vinluan, Jr., hepe ng AFP WESMINCOM. Ikinasawi agad ito ng apat na sundalo habang 17 kabaro ang sugatan. Matapos nito, isa pang pagsabog ang naitala habang kinokordonan na ng pulisya ang blast site. Nasa 100 kilometrong layo lang ang pagitan ng dalawang pagsabog. Kinumpirma rin ni Payot ang ikalawang pagsabog sa Teleradyo. “As of now, nagko-conduct po tayo ng response sa area… Sadly, biglang nagkaroon ng pagsabog sa area. We will try to find it out ano ang nangyari sa situation na ito.” Hindi naman kalayuan ang pinagsabugan sa Mt. Carmel Cathedral na pinasabog din noong isang taon. Patuloy na isinasagawa ang rescue operations maging ang imbestigasyon sa kambal na pagsabog. RNT