Accounting ng pondo sa First 1,000 Days Act sa 2021, hirit ni Poe

Cagayan Valley, Philippines-Umakyat na sa 2,125 na katao ang tinaman ng coronavirus disease 2019 sa rehiyong ito simula nang manalasa ang pandemya. Base sa datos ng Department of Health, nangunguna ang probinsya ng Isabela sa may pinakamaraming bilang ng mga tinamaan ng virus sa rehiyon na umakyat na sa 894 na kaso. May 585 naman sa Nueva Vizcaya, 531 sa Cagayan, 106 sa Santiago City, lima sa Quirino at dalawa sa Batanes. Sa 2,125 na bilang ng COVID-19 virus na kumpirmadong kaso sa rehiyon, 418 ang maituturing na aktibong kaso, 1,672 ang mga nakarekober at 35 ang nasawi. Sa 418 na aktibong kaso dito sa Cagayan Valley ay 263 ang mula sa Isabela, 106 sa Cagayan, 28 sa Nueva Vizcaya at 20 sa Santiago City. Samantala, 55 ang panibagong kumpirmadong kaso ng virus sa rehiyon ang naitala ng DOH kamakailan mula sa probinsiya ng Cagayan (11), Isabela (30), Santiago City (9) at Nueva Vizcaya (5). Kaugnay nito, naitala rin ng kagawaran ang mga bagong gumaling sa COVID-19 sa rehiyon kung saan dalawa ang mula sa Cagayan, dalawa sa Isabela at isa sa Batanes. Dahil dito, muling ipinaalala ng DOH ang pagsunod health protocols, gaya ng pagsusuot ng facemask, palagiang paghuhugas ng kamay o paggamit ng sanitizer at social distancing sa mga mataong lugar para makaiwas sa COVID-19. REY VELASCO