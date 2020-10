AFP inalala ang mga nasawing kasamahan ngayong Undas

Manila, Philippines- Originally ay ang internet sensation na si Mico Pasamonte ang unang napisil na gumanap bilang bida sa pelikulang ‘Anak ng Macho Dancer.’

Kung matatandaan ay si Allan Paule ang bida sa ‘Macho Dancer’ sa direksyon ng nasirang Lino Brocka. Si Joel Lamangan naman ang direktor ng sequel nito.

Una nang napabalitang isang baguhan ang napusuan nila to play Allan’s son in the film. Ang film producer nitong si Joed Serrano (dating miyembro ng ‘That’s Entertainment’) ang nakatuklas kay Mico na pinuntahan pa niya sa Cavite para makita nang personal.

Particularly, naintriga si Joed sa mga kuwento ng survival ni Mico sa gitna ng pandemya. Ito’y bukod pa sa katotohanang ‘well endowed down under’ si Mico na isang malaking bentahe para sa pelikula.

Came the auditions para sana sa ibang male cast members ng pelikula, kung saan napansin ang malakas na presensya ni Sean de Guzman. Sean ended up as the final choice for the plum role.

Ani Jobert na supervising producer ng pelikula, parang ‘batang Allan Paule’ raw ang dating ni Sean. Bagama’t malakas din daw ang appeal ni Mico, ang consensus ng buong produksyon ay ipagkatiwala kay Sean ang papel.

Pero paliwanag ni Jobert, hindi ibig sabihin nito’y wala nang partisipasyon si Mico sa pelikula. In fact, equally challenging din ang role na napunta kay Mico.

Lahad ni Jobert, “Nahirapan ako to personally tell Mico that he lost the title role. But I assured him we would take care of him.

“At first, hindi pa nagsi-sink in sa kanya ‘yung sinabi ko as he thought he was completely out of the movie. Naiintindihan ko naman kung medyo ikinagalit o ikinatampo niya ‘yon kasi nga naman, he was promised.”

Pero laking tuwa raw ni Mico nang mabasa niya ang script, “Tito Jobert, maganda pala ang role ko dito!”

It’s exactly the same way in real life. Kadalasan, ang kapalit ng mga unang pinakaaasam-asam nating pangarap are replaced with better, more fulfilling ones.

By now ay maaaring nagsisimula na ang film shoot ng ‘Anak ng Macho Dancer,’ retaining Allan Paule and Jaclyn Jose. Kasama rin si Rosanna Roces.

Ito rin ang kauna-unahang production attempt ni Grace Ibuna at line production. Grace, as everybody knows, is Gabby Concepcion’s erstwhile partner.

As for Jobert, hindi na rin bago ang kanyang involvement–direct or otherwise–in film productions.

Time was when Jobert did massive PR work on the movies starred in by former Laguna Governor ER Ejercito. Ronnie Carrasco III