Airborne transmission wala pang matibay na ebidensya

Manila, Philippines-Umaasa ang kompanyang Angkas na papayagan nang bumalik sa serbisyo ang motorcycle taxis makaaang iendorso ng COVID-19 task force ang pagbabalik ng pilot study para rito. Sa virtual launch ng Ingat Angat Tayong Lahat campaign, sinabi ni Angkas chief transport advocate George Royeca na ang posibleng pagbabalik ng motorcycle taxi pilot study ay isang oportunidad para makabalik sa kalsada ang may 20,000 riders sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa resolusyon na inaprubahan noong Lunes, inendorso ng Inter-Agency Task Force for the Management of Infectious Diseases sa House transportation committee ang kahilingan ng Metro Manila mayors sa Department of Transportation na ipagpatuloy ang pilot study para sa motorcycle taxis. Nabatid na ipinatigil ang operasyon ng motorcycle taxis noong Marso bago mapaso ang pilot study noong Abril dahil sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa buong Luzon para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Nangyari ang pilot run habang in-evaluate ng Kongreso ang panukala para sa legalisasyon ng motorcycles bilang public utility vehicles. Sinabi naman ni Secretary Carlito Galvez Jr., chief implementer ng National Policy Against COVID-19, makikipag-ugnayan ang IATF sa Kongreso sa posibleng pagpapalawig ng pilot study sa motorcycle taxis. RNT