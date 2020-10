Aktibong COVID-19 case sa Kamara 15 na

Manila, Philippines-Ginagawan ng paraan ng Department of Transportation para ‘di pabigat sa mga mananakay ang “no Beep card, no ride policy” sa mga bus sa EDSA. Sa pagdinig ng Senado sa panukalangg P143 bilyong budget ng DOTr para sa taong 2021, pinapurihan ng mga senador ang kakayahang makasabay ng beep card sa cashless payments ng mga mananakay subalit parusa naman sa maliliit na manggagawa dahil sa minimum load requirement na P65 para makasakay sa bus. Ipinaliwanag ni DOTr Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure Mark Steven Pastor na kailangang ipatupad ng Automated Fare Collection System service provider ang minimum load para matiyak na may sapat na load ang pasahero kapag sumakay sa bus. “Ang kanilang explanation, ang pamasahe po from Monumento all the way to PITX is P56. May mga pagkakataon daw po na ‘yung mga pasahero kailangan pong i-swipe nila ang card nila at bababa sa PITX, ang laman lang ng card ay P30. Para mabawasan ‘yung ganoong pagkakataon, naglalagay lang ho sila ng minimum load,” ayon kay Pastor. “Patuloy pa rin ho kaming nakikipag-ugnayan para masolusyonan natin ito at hindi po maging dagdag na gastusin sa ating mga kababayan,” he added. “Ayun ho ang kinukwestyon ko kanina… Liliwanagin ko lang po, ang namili ng service provider, hindi ho kami ‘yun. Ang nagbigay ho ng service provider ay ‘yung mga kinontrata namin na mga grupo ng bus operators na kung saan nagsama-sama sila para makipag-ugnayan diyan,” aniya. Kung si Tugade umano ang tatanungin, gusto niyang ipamahagi nang libre ang beep cards. Nabatid na sinimulang ipatupad nitong Oktubre 1, 2020 ang cashless fare collection sa mga pampublikong bus na bumibiyahe sa EDSA. RNT