ALAB SA TAG-ANI (IKA-11 LABAS)

Manila, Philippines- Released na via digital platforms ang debut single ng baguhang singer na si John Gabriel entitled ‘O Pilipina.’

Labis na ikinatuwa ng gwapong binata ang paglabas ng kanyang awitin. Idolo niya sina Justin Bieber at Daniel Padilla.

“Ever since na napanood ko sila at napakinggan, I want to be like them

na. They inspire me to pursue my dreams po,” sabi ni John, na ang manager ay si Daddy Wowie Roxas. Si Daddy Wowie rin ang manager ng showbiz career ni Manila Mayor Isko Moreno.

Bukod sa pagkanta, he can also play musical instruments tulad ng gitara, bass guitar at drums. Gusto rin niyang subukan ang acting.

“Im very happy po and overwhelmed po kasi po this is my first time na pinagkatiwalaan ako ng manager ko.

“Kaya naman lahat po nang ipinapagawa niya sa akin ay ginagawa ko the best way I can.

“Gusto ko na makilala ako bilang isang mahusay na singer at akor.”

John describes himself as a loving, caring and sweet person. Naniniwala siya na right timing ang pagpasok niya sa showbiz.

Six years ago ay nagpadala siya ng larawan kay Daddie Wowie para mag-apply as talent pero ‘di siya pinansin. Siguro ay dahil ‘pangit’ pa siya that time. Pero last November, si Daddy Wowie mismo ang nagpahanap sa kanya matapos makita ang mga larawan niya. Binata na kasi siya. And John considers himself fortunate that Daddy Wowie finally welcomed him.

“Naniniwala po ako sa destiny. If it’s meant to happen, it will happen.”

Sa music video na ‘O Pilipina’ ay may picture na ipinapakita si Kyline Alcantara.

Sa video ay dedicated kay Kyline ang kanta at sini-serinade siya ni John. Isinama siya rito dahil siya ang millennial’s choice bilang pinakamagandang artista ng GMA 7.

Magustuhan kaya ni John si Kyline at kanya itong ligawan?

“Maganda po si Kyline and siguradong walang hindi magkakagusto sa kanya!”

Samantala, kasama si John sa ‘My First and Forever’ under Heaven’s Best Entertainment kung saan bida ang loveteam nina Rita Daniella at Ken Chan. Gumaganap siya bilang isa sa barkada ni Ken. Rommel Placente