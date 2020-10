ALAB SA TAG-ANI (IKA-13 LABAS)

Cavite, Philippines – Buhay-probinsya plus gala ba hanap mo? GCQ na arat na sa Cavite!

Ang Tambayan ni Rich ay isang bahay-kubo themed private homestay kung saan mag-eenjoy ka na parang nasa probinsya ka.

Ang rates ng mga kubo ay naglalaro mula P3,000 hanggang P10,000 depende sa laki nito.

Naghahain din ito ng pagkain Pinoy upang mas ma-enjoy mo ang buhay-probinsya vibes.

Mayroon din silang package na mas makatitipid ka.

Handog din nila ang tour package sa Tagaytay upang mas masulit mo ang pagpunta sa Cavite.

Huwag din magworry may Certificate of Authority to Operate sila at sumusunod sa health protocols.

