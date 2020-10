ALAB SA TAG-ANI (IKA-18 LABAS)

Manila, Philippines – Sa sobrang hectic ng schedule ng Pista ng Pelikulang Pilipino (PPP4) at sa katatapos lang na SINESANDAAN, kumusta naman kaya ang personal na buhay ni Film Development Council of the Philippines (FDCP) Chair Liza Dino-Seguerra?

Halos ‘di na rin niya naaasikaso ang mister na si Ice Seguerra.

Ayon pa nga kay Chair Liza, ang bonding na lang nila ni Ice ay kapag iniiyak ng una ang pagod at problema sa mister.

Pero dahil sobrang love at sobrang bait ni Ice sa partner ay okey lang daw na maging crying shoulder siya ni Liza.

Kaya sa huli, ani Liza, babawi raw siya sa mister sa pagtatapos ng kanyang termino bilang chairman ng FDCP.

Sobrang busy kasi ngayon ni Dino lalo at tuloy ang Pista ng Pelikulang Pilipino 2020 sa gitna ng pandemya.

October 31 to November 15, 2020 kung saan ay mahigit 100 pelikula ang mapapanood ng madlang people through the FDCPchannel.ph platform.

“As we face a global pandemic, I believe that the PPP4 will highlight the importance of coming together to support and keep the film industry alive through the continued appreciation and love of Philippine Cinema by showing classics, indies, and contemporary films.

“Despite the limited budget, FDCP is exhausting all efforts to support Filipino filmmakers in these challenging times by holding the PPP as a representation of unity and a solidarity event that gives back to the filmmaking community greatly affected by the COVID-19 crisis,” dagdag na say ni Chair Liza.

Ngayon taon, ang slogan ng event ay ‘PPP4, Sama All’ na hinango mula sa sikat na litanyang ‘sana all’ ng mga netizens.

