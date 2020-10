ALAB SA TAG-ANI (IKA-26 LABAS)

FYI, ang show ni Alex na ‘Laugh Out Loud’ sa TV5 ay katapat ng ‘It’s Showtime.’ Dahil dito, pinagtripan ng comedian si Yang-yang.

May mga naaliw at meron din namang naimbudo sa kanyang pang-ookray.

Si Alex ay dating Kapatid artist sa mga programang ‘Babaeng Hampaslupa’ at ‘Enchanted Garden.’

Huling napanood si Alex sa ‘I Can See Your Voice’ bilang isa sa mga sing- vestigators. Archie Liao