ALAB SA TAG-ANI (IKA-27 LABAS)

Manila, Philippines – Hindi nagdalawang-isip ang bagong Ginebra San Miguel calendar girl na si Christelle Abello sa pagbanggit ng pangalan ni Daniel Padilla na type niyang maging leading man someday. Pang-artistahin din kasi ang beauty at kartadang dyes na katawan ni Christelle. Kaya pasado talaga siya na pasukin ang showbiz at makapareha si Daniel. At ‘pag nagkataon, ‘di malayong pagselosan siya ng real-and-reel partner ni Daniel na si Kathyrn Bernardo lalo pa’t siya ang napili ng GSM bilang calendar girl nila for 2021. Si Christelle na isang modelo na nakabase sa California, USA ang hahalili kay 2020 Calendar Girl at Kapuso actress Sanya Lopez. Para kay Christelle, isang napakalaking oportunidad ang pagkakapili sa kanya bilang GSM calendar girl. “I’m so thrilled. I’m so proud at isang napakalaking karangalan ang maging parte ng kompanya na isang iconic at historical brand,” sabi ni Christelle. Pinaghandaan din nang husto ni Christelle ang kanyang calendar girl shoot. Ang mga nakagawian niyang weights at cardio workouts ay nakatulong sa kanyang physical at mental preparation. “I want to look good physically and I want to feel good mentally. Napakaimportante nito lalo na sa panahon ngayon na may pandemya,” dagdag ni Christelle na nagsagawa rin ng fundraiser, ang “Kapit-Bisig Tayo” na may layuning makatulong sa healthcare workers. Ayon kay Ginebra San Miguel Inc. Sales and Marketing manager Allan Mercado, “Bukod sa kanyang kagandahan, napili namin si Christelle dahil isinasabuhay niya ang aming kampanyang ‘One Ginebra Nation.’ Siya ay matalino, matapang, may positibong pananaw sa buhay, may never-say-die spirit at may pagmamahal para sa kanyang mga kababayan.” Lumaki at nag-aral man sa Amerika, nanatili pa rin ang pagka-Pinoy ni Christelle. “Napakaimportante sa pamilya namin na panatilihin ang Filipino culture at values. Nanonood din kami ng mga teleserye at pelikula para matuto ng Tagalog. Lumaki akong nanonood ng ‘Got to Believe’ ni KathNiel and ‘A Very Special Love’,” kwento pa ni Christelle na taga-Aklan ang ama at tubong Cavite naman ang ina. Kandidata rin si Christelle sa nalalapit na Miss Universe Philippines 2020 bilang pambato ng Aklan province. At inamin din ni Christelle na naging inspirasyon niya ang never-say-die story ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach kaya naudyok din siya na sumali sa beauty pageant. Julie E. Bonifacio