ALAB SA TAG-ANI (IKA-28 LABAS)

Wala pang ilang oras na nailabas ito sa TV ay katakot-takot na komento na ang natanggap ni Winwyn sa kanyang social media account. May good at may mga bad comments din.

Tila ay level up na si Winwyn bilang isang magaling na charscter actress. Tumatak kasi ang kanyang eksena sa mga viewers at nadala pa niya ito sa tunay na buhay which only proves na pasado na siya para mging kontrabida.