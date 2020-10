ALAB SA TAG-ANI (IKA-35 LABAS)

Manila, Philippines- Kung karamihan sa mga artista ay nawiwili sa pa-cute at pakwelang vlog ay ibahin natin si Rhian Ramos.

Ang content kasi ng kanyang vlog ngayon ay ang pag-open niya sa sarili.

Sa vlog niya inilabas ang other side of her at ang paglabas ng mga katotohanan.

Sinimulan na ito ni Rhian nang in-upload niya ang story ng break-up nila ng foreigner na boypren na si Amit Borsok. Siya na mismo nagtapat sa publiko.

Isa raw ito sa sanhi ng labis na pagbawas ng kanyang timbang.

Bago pa kasi ang hiwalayan blues nila ng dating bf ay nagkaroon din ng tampuhan sina Rhian at ang kanyang pamilya.

Lumipat kasi ang aktres sa isang condo unit at bumukod na sa pamilya.

“It was so hard, I really had a hard time, guys…

“And not just ’cause I was, like, brokenhearted and, like, shattered, but other things in my life were giving me a lot of stress.

“I had to move out.

“Noong una, ayaw ng mommy ko, against siya doon. Pero ngayon they’re helping me out by helping me move kasi stressful siya.” Wally Peralta