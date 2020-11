ALAB SA TAG-ANI (IKA-42 LABAS)

Manila, Philippines- Umani ng samu’t-saring reaksyon sa netizens ang ipinost ni Gerald Anderson na ghost photo sa kanyang Instagram account.

May caption at cryptic message ito na, “Nothing to see here..

“Just me chilling in front of my cabin.”

Sey ng netizens, for sure daw ay napanood ng actor ang guesting ng ex na si

Bea Alonzo sa vlog ng showbiz couple na sina Angel Locsin at Neil Arce.

Sa naturang vlog, nagbigay si Bea ng tips sa mga na-ghosting ng kanilang mga nobyo base sa kanyang personal na karanasan.

Ibinulalas din ng aktres na sa lahat ng relasyon, sa breakup nila ni Gerald siya labis na nahirapan at naapektuhan.

Hirit naman ng netizens, pumiyok daw ang aktor sa mga hanash ng ex kaya nito naisipang mag-post ng ghost photo lalo pa’t hanggang ngayon, nasasapul pa rin siya sa mga banat sa diumano’y pagiging salawahan sa dating nobya. Archie Liao