ALAB SA TAG-ANI (IKA-43 LABAS)

Manila, Philippines- Lumaki na ang isyu tungkol sa Tweet ni Angelica Panganiban habang nananalada ang bagyong Rolly.

Kung matatandaan, nag-Tweet si Angelica ng, “Ano ng plano? Tulog na lang? Kilos kilos naman para sa sinumpaan para sa bayan at mga pilipino…”

Ilang opisyales ng gobyerno ang sumagot sa Tweet ng aktres pero mas pinagusapan ang pasaring ng dating Duterte appointee na si Arnel Ignacio nang nag-post ito sa kanyang FB account.

“Noon ang artista kadalasan angtingin e mahina ang ulo… na stereoyped kung baga. Nakakasama nga ng loob noon… pero ngayon ang hirap na ipagtanggol. Ang daming prueba eh. Me yabang pa nga sa katangahan e,” sabi ni Arnel.

Hindi naman ito pinalagpas ng aktres na naka-base na ngayon sa USA na si G Toengi.

Tweet ni G: “Arnel- dahan dahan lang sa pag atake ng mga kasamahang sa industrya na ginagamit lang naman ang kanilang boses na karapatan naman nila…

“Sa kaalaman ko, ang may mahinang ulo ay yung di tumutubong buhok mo, kaya tuloy naka plug ins ka.”

To the rescue naman ang aktres na si Aiko Melendez kay Ignacio.

Nag-post si Aiko ng isang message na tila ay sagot sa Tweet ni G.

“Lahat naman tayo, may kanya-kanyang opinion sa pulitika. Me kanya-kanyang paniniwala pero hindi ako sangayon na mamemersonal ka sa pagtira ng kapwa mo.

“Pwede kasi naman ang issue is about mishandling of some things. Pero para tawagin mo kalbo o panget o ano man ang kapintasan ng isang tao, hindi tama… #justsaying.

“Kung me maganda at maayos ka na rebuttal, sabihin mo out loud pero ‘wag ka manghamak ng tao…

“Nakakalungkot naman. Dito na papunta ang argumento ng isang bagay. Personalan…

“Lahat tayo ay may kalayaan sa pagpuna ng isang pagpapatakbo sa bayan pero ‘pag nauwi sa personalan ang atake ano tawag du’n? Think before you click nga ‘di ba? Gather facts muna…

“There is no harm in asking… #lowblow,” sabi ng aktres. JP Ignacio