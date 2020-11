ALAB SA TAG-ANI (IKA-44 LABAS)

Manila, Philippines- Ang isang bagay na nakasanayan ngayon ng Star for all Season na si Ms. Vilma Santos ay ang work from home situation.

Say nga ng aktres ay sanay na siyang mag-meeting sa zoom pero ang pinakamagandang nangyari ay ang pagkakaroon niya ng maraming oras sa pamilya.

Alam naman ng lahat na kahit busy si Ate Vi sa political and showbiz career ay priority pa rin niya ang kanyang pamilya.

Ngunit tulad din ng mga pangkaraniwang mamamayan ay may negatibong epekto kay Ate Vi ang health crisis na ito.

“I felt stressed. May anxiety but ginagawan ko ng paraan para ‘di ako matalo ng anxiety.

“I do my regular exercises, nagti-Tiktok din ako, sinubukan ko lang. Nag-viral daw ‘yung sayaw for frontliners.

“I eat healthy food. Hindi ko pinababayaan ang health ko and I just hope for the best and definitely, with prayers.”

Naitanong din kay Ate Vi kung feel na ba niyang may nilalarong sariling apo?

Hindi niya itinago ang pananabik na magkaroon ng apo mula sa dalawa niyang anak na lalake, sina Luis Manzano at Ryan Christian. Isa nga raw ito sa wishes niya at excited na siyang makita ang magiging apo in the near future.

So, okey lang kay Ate Vi kung ang una niyang magiging apo ay magmula sa bunso niyang si Ryan Christian?

“Si Ryan, tinatapos pa ang pag-aaral niya, so huwag na muna natin siyang lituhin. Kay Lucky. Basta okay na ako roon. Very soon.” Wally Peralta