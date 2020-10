ALAB SA TAG-ANI (IKA-7 LABAS)

Manila, Philippines- Nagdadalamhati ngayon si Enrique Gil sa pagpanaw ng kanyang lola na nakatira sa Spain.

Nag-post siya ng message sa kanyang Instagram account para sa kanyang lola na kung tawagin niya ay Abuelita. Kalakip nito ang kanilang family photos.

Ang kanyang mensahe published as is: “I’m lucky to say I have the coolest grandma in the world and I’m not just saying that my Abuelita acted like she was just our age but even cooler. She’s a legend, a rockstar and the sexiest and funniest Abuelita ever.

“I know you’re happy to be together with papa and tita Gina. Watch over us please, ’till we drink and see each other again.

“Hasta luego mi amor.”

Ang girlfriend at ka-loveteam ni Enrique na si Liza Soberano ay nagpaabot ng pakikiramay sa kanya sa pamamagitan ng Instagram story.

Pinost din ng aktres ang isang picture na kuha sa Spain kung saan ay kasama niya ang lola ng aktor noong na-meet niya ito. Ang mensahe ni Liza sa lola ni Enrique, “Rest in peace with our creator Abuelita. You fought long and hard.

“I’m sad we didn’t get to see you one last time. I will always take care of Quen like I promised you. I love you.”

Ang taos puso naming pakikiramay kay Enrique at sa buo niyang pamilya. Rommel Placente