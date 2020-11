Albay governor: Pagbaha ‘di dahil sa tibagan

Manila, Philippines – Bumaba ngayon ang naitalang kaso ng dengue sa Western Visayas region.

Ayon sa DOH-6 Regional Epidemiology and Surveillance Unit , mula sa 54,002 na kaso noong January 1 hanggang Ocober 17 ay umabot na lamang sa 3,675 ang naitala sa kaparehong panahon ngayong taon.

Nangangahulogan na bumaba ito ng 93 porsyento kaya naman isa umanong welcome development para sa DOH-6 dahil na rin sa pangambang magkaroon muli ng outbreak habang patuloy pa sa pagtugon ng Covid-19 cases sa bansa.

Ngayong taon, ang Negros Occidental umano ang may pinakamaraming naitalang kaso gn dengue na may 1,201 na sinundan ng Iloilo na may 648 kaso.

Bagamat may pagbaba ng kaso ng dengue sa rehiyon nagbabala ang DOH Western Visayas na huwag magpakampante lalo na ay nagpapatuloy pa rin ang pag-ulan.

Kailangan ding ugaliin ang palagiang paglilinis sa kapaligiran lalo na ang mga lugar na maaring pamugaran ng lamok na may dalang dengue. Jocelyn Tabangcura-Domenden