Alternative Learning System Act aprub na sa kongreso

Manila, Philippines – Aprubado na ng Bangsamoro Transition Authority (BTA) ang paggawa ng Bangsamoro Sports Commission para sa pagpapaunlad ng sports sa rehiyon. “We can realize the essence of Bangsamoro as united people if we can establish among our youth the concept of teamwork. That’s why we need the sports commission in the Bangsamoro Government,” ayon kay parliament member Ziaur-Rahman Alonto Adiong. Nakapaloob din sa panukalang ito ang pagbuo ng sports commission na bubuohin ng chairperson, apat na commissioners, at dalawang ex-officio commissioners mula sa iba’t ibang parte ng BARMM na itatalaga ng chief minister. Ang proyektong ito ay nasa ilalim ng Section 20, Article 9 ng Republic Act No. 11054, o ang Bangsamoro Organic Law. Pabor sa naturang proyekto ang 51 miyembro ng parliyamento.RNT/ELM