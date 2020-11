Angat Dam dinagdagan pa ang spilling ops

1 hour ago







Manila, Philippines – Dinagdagan pa ng Angat Dam ang kanilang spilling operation makaraan ang pag-ulang naidulot ng bagyong Ulysses.

Batay kay Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) hydrologist Edgar dela Cruz, nagdagdag pa ng gate na binuksan sa naturang dam.

“Since (the) volume of water flowing into Angat is big due to ‘Ulysses,’ this dam had to increase release of its water,” paliwanag nito.

Ang Angat Dam ang nagsusuplay ng tubig sa irigasyon, , power generation, at iba pang pangangailangan sa Metro Manila.

Sa datos ng PAGASA kaninang alas-2 ng umaga, binuksan ng Angat Dam ang may taas 1.00 na 1.00 metro para sa spilling operation.

“That already slightly lowered Angat Dam’s water level.” RNT/FGDC