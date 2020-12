Annual report ng mga dayuhan magsisimula sa Enero 1, 2021

Manila, Philippines-Inihayag ng OCTA Research Team na apat na local government units ang kabilang sa high-risk areas sa COVID-19 infections dahil sa mataas na kasong naitala sa nakalipas na linggo. Sa pinakahuling monitoring report ng OCTA, kabilang sa mga high-risk area ang Makati City, Mankayan at Baguio City sa Benguet at Davao City dahil sa mataas na arawang kaso at nakaaalarmang hospital occupancy sa kani-kanilang komunidad. Ayon sa ulat, nangunguna pa rin ang Davao City sa mga LGU na may mataas na kaso ng COVID-19 na may 107 mula Disyembre 1 hanggang 7 at high attack rate na 5.5% sa loob ng nakaraang dalawang linggo. Sa Makati City, ang arawang attack rate ay pumapalo sa 5.6% na may nakaaalarmang hospital occupancy rate na 80% na mas mataas sa threshold ng DOH na 70%. Tumaas din ang arawang kaso sa Baguio City sa nakalipas na linggo na dumoble mula sa 16 mula Nov. 24 hanggang 30 sa 32 mula Disyembre 1 hanggang 7, 2020. Ganito rin ang naitala sa Mankayan, Benguet kung saan tumaas ang arawang kaso mula siyam sa 21 sa kahalintulad na panahon. Nakapagtala rin ito ng mataas na attack rate na 40.7% at critical hospital occupancy na 100%. Lumabas din sa ulat na bumaba ang bilang ng mga kaso sa buong bansa mula sa 1,574 mula Nov. 24 hanggang 30 sa 1,386 mula Disyembre 1 hanggang 7 subalit ang naturang bilang ay kalat sa buong bansa, partikular na sa Davao del Sur, Benguet, Isabela, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Leyte, at Bataan. RNT