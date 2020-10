Anti-left group: May freedom of speech din kami!

Manila, Philippines-Inihayag ng isang grupo ng mga magulang na nakikipaglaban para mabawi ang kanilang mga anak mula sa leftist organizations na may karapatan din sila na makapagpahayag ng kanilang saloobin. Ayon kay Remy Rosadio, spokesperson ng League of Parents of the Philippines, na binubuo ng mga magulang ng mga kabataang naglayas at naging full-time activists, na pawang katotohanan ang kanilang sinasabi. Aniya, totoo na ang mga batang nasa tarpaulin nila na namatay sa encounter sa militar ay unang kumilos sa mga organisasyong hayag, gaya ng Anakbayan. Sinabi ni Rosadio na nire-recruit ng mga leftist group, tulad ng League of Filipino Students, ang kanilang mga anak para maging aktibista at sa kalauna’y hindi na nila makontak hanggang sa mabalitaan na lang nila na bahagi na ng armadong pakikibaka sa kanayunan ang mga ito. “How do you still brand that as red-tagging when our children already declare that they are proud members of the communist party? Nakababahala sa panig naming mga magulang na biglang makikita namin na nagkakaroon ng turn around sa pananaw ang aming anak pati na ang pagyakap nila sa mga extreme solutions like armed struggle,” dagdag pa ni Rosadio. Samantala, tinutulan ni University of Philippines Diliman Student Council chairperson Froilan Cariaga ang plano ng LPP na magsagawa ng informative rally sa loob ng campus. RNT