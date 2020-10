Anti-red tape measure pasado na sa Senado – Bong Go

1 hour ago







Manila, Philippines – Inaprubahan na ng Senado ang anti-red tape measure na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo ng bansa na gawing simple ang proseso sa brukrasya sa panahon ng national emergency upang mapabilis ang pagnenegosyo at mapalakas ang paglaban sa katiwalian.

Layon ng Senate Bill No. 1844 na bigyan ng awtorisasyon ang Pangulo na isuspinde ang mga rekisitos sa national at local permits, lisensiya, sertipikasyon at paiksiin ang proseso sa pagbibigay ng mga kahalintulad nito. Bilang co-author at co-sponsor ng nasabing panukala, pinupuri ni Sen. Go ang pagpapasa ng nasabing batas sa Senado. Dahil dito, sinabi ni Go na magiging mabilis at episyente ang mga transaksyon sa gobyerno sa panahon ng national emergency at magtatakda na rin ito para maisaayos ang mga proseso kahit sa normal na panahon. “Kung magawa nating mas mapabilis ang proseso in times of national emergencies dahil sa batas na ito, subukan na rin nating gawing kasing bilis, mas maayos, at mas maaasahan ang serbisyo ng gobyerno sa kahit anumang panahon,” ani Go. Sa kanyang manifestation of support ay binati at pinasalamatan ni Go ang mga kapwa senador sa pagpapasa ng nasabing batas. “I just want to congratulate and thank Senate President Sotto III, Senate President Pro Tempore Recto, Senator Ping Lacson, Big Brother Minority Leader Sen. Drilon and, of course, our Majority Leader and sponsor of the bill, our small brother, Sen. Zubiri, for heeding President Duterte’s call to take necessary steps to curb corruption and simplify the requirements and steps in doing business in our country,” sabi ni Go. “Importante po talaga ito kay Pangulong Duterte kaya cinertify niya po ito as urgent. It is also my honor to be a co-author and co-sponsor of this bill,” idinagdag niya. Umaasa si Go na ito na ang simula upang magkaroon na ng tunay na pagbabago sa paghahatid ng pampublikong serbisyo ng mga taga-gobyerno. Hinikayat niya ang publiko na tumulong sa pagsisikap ng pamahalaan na maisaayos ang mga serbisyo sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga mali at nararanasang panggigipit kapag naglalakad ng mga papeles sa mga opisina ng gobyerno. “Know your rights and demand the best public service,” ang paalala ng senador. RNT