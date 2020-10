Asian stock market bahagyang umangat sa US stimulus vs COVID-19

2 hours ago







US – Bahagyang umangat ang bilihan ng mga sapi ng mga korporasyon sa Asya makaraang humiling sa Kongreso ng America si Pangulong Donald Trump na maglabas ng nasa $1.8 bilyong dolyar bilang panlaban sa coronavirus disease-19. Naganap ang mga pag-angat na nasa 0.1 porsyento sa labas ng Japan gaya ng New Zealand, Singapore Australia at iba pa. Maraming korporasyon o negosyante rin ang umaasa na lalong papalo pataas ang galawan sa merkado ng mga sapi kung mananalo si Joe Biden laban kay Trump sa pagka-Pangulo ng Amerika dahil balak ni Biden na gumastos ang pamahalaang Amerika ng mas malaki para mabuhay ang ekonomya nila. Inaasahan din na sa pagkapanalo ni Biden, mababawasan ang away sa pagitan ng Amerika at China na pinakamayayamang bansa sa mundo at dating may masiglang kalakalan na ikinabubuti naman ng maraming bansa. Kung magiging buhay ang ekonomiya ng Amerika, mahahatak nito ang ekonomiya ng ibang bansa para rin mabuhay sa pamamagitan ng pagsigla ng negosyo. Bukod sa pagsirit ng halaga ng mga sapi, nagmahal din ang ginto sa $1,930 bawat ounce o onsa. Magkagayunman, medyo bumaba naman ang halaga ng krudo sa 1 hanggang 1.3 porsyento para sa Brent at US na may bentahan sa halagang $42.28 kada bariles sa bahagi ng Brent at $40.04 kada bariles naman para sa US. Ang salaping China na yuan naman ay bahagyang bumaba ang halaga at hinatak rin nito pababa ang halaga ng iba pang mga salapi. Tinanggalan kasi ng pamahalaang China ang mga bangko ng mga reserbag yuan para sa kanilang transaksyong panghinaharap. Dati-rati, may reserbang yuan ang mga bangko upang hindi babagsak ang halaga ng nasabing salapi ngunit ngayon ay kailangang malaro ito sa nagaganap sa negosyo na bilihan ng mga sapi at palitan ng mga salapi. Nagmura ang yuan ng 0.7 porsyento 6.7331 sa arangkada ng bilihan ng sapi at hinatak rin nito pababa ang Australian dollar sa 0.2 porsyento. Bumaba rin ang halaga ng euro ng 0.1% laban sa American dollar habang nanatili ang palitan ng halaga sa pagitan ng yen at American dollar. RNT