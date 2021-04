Awtomatikong insurance pay-out sa magsasaka, magbababoy, isusulong ni Imee

Manila, Philippines – Sa kabila ng mga karagdagang local variant na natukoy sa genome sequencing at pagtaas ng infection, sinabi ng Department of Health (DOH) na hindi pa masasabing may community transmission level sa bansa.

Ayon kay Health Usec. Maria Rosario Vergeire sa media forum, kapag nagdedeklara ng levels of transmission sa ating bansa at iba’t ibang lugar ay kasama ang World Health Organization (WHO) base aniya sa parameters at base sa naangkop at sapat na contact tracing.

Kung matatandaan, unang sinabi ng DOH na para matukoy kung may community transmission ay wala na dapat makikitang link o ugnayan sa isang indibidwal sa mga komunidad o kamag-anak.

Sa ngayon aniya [off hand] kapag tinignan aniya ang analysis ay nakikita pa rin na may linkages.

Tinutulungan na rin ng WHO ang epidemiology units para makita talaga yung mga linkages kasama ang Philippine Genome Center.

Sa susunod na linggo, ayon kay Vergeire ay maaring makapagbigay na ng impormasyon sa publiko hinggil dito. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)