Baboy at pork products, bawal ipasok sa Abra

44 mins ago







Abra, Philippnes – Ipinagbabawal ngayon sa lalawigan ng Abra ang magpasok ng live pig/hogs, karne ng baboy at pork products. Ito ay matapos na aprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ang “African Swine Fever Prevention Ordinance of Abra 2020”. Layunin ng naturang ordinansa na protektahan ang local swine industry sa naturang lalawigan laban sa kumakalat ngayon na ASF. Multang P5,000 at pagkakansela ng lisensya at permit ang naghihintay na parusa sa sinumang lalabag sa naturang ordinansa. Katulad na parusa naman at pagkakulong ng tatlo hanggang anim na buwan ang ipapataw sa mga matiktiklong magpasok ng 25 hanggang 50 kilo ng mga ipinagbabawal na produkto sa naturang probinsya. Anim hanggang 12 na buwan naman ang naghihintay na parusa sa mga maaarestong magpasok ng 50 kilo o higit pa. Rolando S. Gamoso