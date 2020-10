Badyet ng PCVF tinapyasan sa pagpapawalambisa sa VFA  

1 hour ago







Manila, Philippines-Inihayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na tinapyasan niya ang panukalang badyet ng Presidential Commission on Visiting Forces mula sa halos P30 milyon sa P12 milyon na lang kasabay ng nakabinbing pagpapawalambisa sa Visiting Forces Agreement ng Pilipinas sa Amerika. Sa kanyang presentasyon sa Senate subcommittee hinggil sa P21.96B panukalang budget ng Department of Foreign Affairs, nakasaad na P28.09M ang inisyal na nakalaan para sa attached agency nito. “The PCVF’s budget must reflect the fact that we have abrogated the VFA, we have merely suspended it, so I think I cut it down to P12 million,” ayon kay Locsin. Sinabi ni Locsin na sapat naman ang naturang budget lalo na’t kailangan ng bansa ng counterpart expenses. Matatandaan na noong Pebrero, ibinasura ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dalawanag dekada nang kasunduan sa pagsasagawa ng military exercises sa bansa ng mga dumadalaw na US personnel. Ginawa ito ng Pangulo makaraang kanselahin ang US visa ni Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa na malapit na kaalyado ng Pangulo at dating PNP chief na nanguna sa kontrobersyal na drug war ng administrasyon. Nitong Hunyo, ipinabatid ng Pilipinas sa US na sinuspinde nito ng anim na buwan ang terminasyon ng VFA dahil sa ilang kaganapan sa rehiyon. Pagkaraan nito, masayang ibinalita ni Dela Rosa na nakatanggap siya ng tawag mula sa US Embassy na nagsasabing ibinalik na ng US ang kanyang visa. RNT