Bagong grupo ng magsasakang estudyante, pinuri ni Kiko

Manila, Philippines – Inanunsyo ng isang opisyal ng Simbahang Katolika na ang Pinoy version ng New Testament ng Bibliya ay ilalabas para sa bagong henerasyon ng mga kabataan upang mas higit na maunawaan ang salita ng Diyos.

Sinabi ni Bishop Sofronio Bancud, chairman ng CBCP-Episcopal Commission on Biblical Apostolate (ECBA), na ang bagong bersyon ay binuo upang maipakalat ang ebanghelyo ng Diyos para sa mga kabataan.

Dagdag pa ng Obispo na mahalagang madaling maintindihan ng mga tao ang salita ng Diyos dahil may mga pagkakataon na hirap ang mga kabataan na maunawaan ang mga klasikong pagsasalin na ginamit sa Bibliya.

Aniya, ang New Testament Pinoy version ay gamit ang salitang tagalog at English ay kapareho sa classic version.

Paliwanag nito, wala namang pagkakaiba dahil ang parehong layunin nito ay upang maabot ang mga kabataan ,maunawaan ang kahalagaan ng salita ng Diyos mapahalagaan.

Taong 2018 nang inilunsad ng Philippine Bible Society ang bagong bersyon ng Bibliya kung saan target nila ang henerasyonmg milenyal.

Dagdag pa ng Obispo na ang bagong bersyon ng Bibliya ay nasa balita matapos itong mag-viral kamailan sa social media ng St. Paul Bookstore.

“The official liturgist o liturgy, we have used official translations “ ani Bishop Bacud. Jocelyn Tabangcura-Domenden