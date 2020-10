Bagong kasal na si KZ Tandingan, nagkwento na

Manila, Philippines – Nakiisa sa medical community ang Department of Health (DOH) sa pagluluksa sa pagkamatay ni Dr. Rustico A. Jimenez.

Ayon sa DOH, si Jimenez ay isang neurologist, frontliner, at aktibong partner ng DOH at isang matapang na supporter ng pribadong hospital sector.

Nagsilbi rin ito bilang Presidente ng mga Private Hospitals Associaition of the Philippines at Presidente ng Medical Center Paranaque Inc.

“We pray for the eternal repose of his soul and wish his family continued strength in these challenging times,” ayon sa DOH. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)