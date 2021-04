Bagong pampublikong ospital itatayo sa Pasay

Manila, Philippines – Suspendido ang lahat ng biyahe¬†ng ‚Äėland‚Äô at ‚Äėsea‚Äô travel dahil sa banta ng bagyong¬† Bising sa Visayas at Minadanao.





Ayon sa PCG, ito ay alinsunod na rin sa direktiba ng Department of Transportation (DOTr).



 

Kabilang sa mga hindi muna papayagang maglayag sa nabanggit na rehiyon ay ang fishing vessels via Matnog Port at lahat ng iba pantalan sa region V simula ngayong alas 12 ng tanghali , April 16.



 



Ang suspensyon ay kasunod ng kahilingan ng Office of the Civil Debese (OCD) Region V na inaprubahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council-Emergency Operations Center (NDRRMC-EOC).



 



Pinayuhan naman ng DOTr ang trucking/logistics companies at buses na huwag munang magtungo sa pantalan o ipagpaliban  muna ang kanilang biyahe  upang maiwasan ang mahabang pila sa Matnog, Sorsogon hanggang Daraga, Albay.





Bukod dito, inatasan na ng DOTr ang attached agencies sa Maritime at Road Sectors tulad ng Philippine Coast Guard, Land Transportation Office (LTO) at Land Transporation Franchising and regulatory Board (LTFRB) na agad ipatupad ang nasabing suspensyon.



Ayon sa PAG-ASA, 6:30 ¬†ngayong umaga pumasok sa Philippine Area of responsibility (PAR) ang Severe Tropical Storm ‚ÄúSurigae‚ÄĚ o tinawag na bagyong Bising. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)