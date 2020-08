Bagong quarantine classification ng MM, ia-anunsyo ni Duterte

Manila, Philippines – Naghain si Senador Sherwin “Win” Gatchalian ng panukalang batas na naglalayong mapabilis ang paghahatid ng pangunahing serbisyo mula sa gobyerno sa pamamagitan ng E-Government (eGov) bago magtapos ang 2022. Sa pahayag, sinabi ni Gatchalian na nakaloob ang panukala sa Senate Bill No. 1793 o ang ‘Full Digital Transformation Act of 2020,’ lahat ng mga ahensya ng gobyerno, government-owned and controlled corporations (GOCCs), local government units (LGUs), at iba pang mga tanggapan ng pamahalaan ay dapat magkaroon ng stratehiya upang gawing ‘digitized’ ang lahat ng mga serbisyo nito pagdating ng katapusan ng taong 2022. Isinusulong ng naturang panukala ang automation at zero-contact policy upang mapabilis at gawing ligtas ang pagbibigay ng mga serbisyo. Ito ay sang-ayon sa Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, Republic Act No. 11234 o ang Energy Virtual One-Stop Shop Act (EVOSS), at iba pang mga kaugnay na batas. Layon din ng panukala na maging mabilis at ligtas na pagbabahagi ng datos na may kinalaman sa mga tao, transportasyon, negosyo, mga lupain, at iba pang impormasyon. Mandato rin ng panukala na i-angat ang kakayahan ng mga kawani ng gobyerno sa pagpapatupad ng digital transformation. Isinusulong din sa naturang panukala ang pagkakaroon ng Digital Transformation Department (DTD) sa bawat ahensya o tanggapan ng pamahalaan. Magiging tungkulin ng kagawaran na pangunahan ang pagsasanay ng mga kawani sa isang tanggapan o ahensya para sa isang digital system. Sa pamamagitan kasi nito, mapapabilis din ang sistema ng komunikasyon, pagbibigay ng mga puna o feedback, ugnayan sa pagitan ng iba’t ibang departamento at pag-monitor sa mga hiling ng mga mamamayan. Bagama’t inilunsad na ng Information and Communications Technology Office ng Department of Science and Technology (DOST) ang Integrated Government Philippines (iGovPhil) at iba pang programa sa eGov noong 2012, sinabi ni Gatchalian na naging mabagal ang modernisasyon at paggamit ng digital technology sa pamahalaan. Dagdag pa ng senador, ipinakita ng pandemya ng COVID-19 na kailangan nang pabilisin ang modernisasyon at digitization sa pamahalaan. Ginawang halimbawa ng senador ang mga gawaing tulad ng pagpapamahagi ng ayuda at contact tracing na napadali sana kung may maayos na datos at malawakang paggamit ng teknolohiya sa pamahalaan. “Hindi na natin dapat patagalin pa ang modernisasyon sa ating gobyerno upang maging mas mabisa at ligtas ang pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Bahagi ng ating pagbangon mula sa pinsalang dulot ng COVID-19 ang isang modernong sistemang agarang tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan,” ani Gatchalian. Ernie Reyes