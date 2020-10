Bagong saksi vs mastermind ng pastillas scam ilalantad ni Hontiveros 

5 mins ago







Manila, Philippines – Nakatakdang ilantad ni Senador Risa Hontiveros ang bagong saksi sa “pastillas scam” na magtuturo sa mastermind ng sindikato kabilang ang ilang panibagong ebidensiya laban sa grupo sa Bureau of Immigration (BI).

Sa media advisory, sinabi ni Hontiveros na nakatakdang ipagpatuloy ang imbestigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sa pastillas scam bukas, Martes, Oktubre 6, 2020 dakong 10 am., na gaganaping sa Senate session hall.

“Tomorrow’s hearing will present a new witness to unravel the masterminds in this corruption saga. The new witness will join Mr. Allison Chiong, while other important resource persons are set to testify before the Committee,” ayon kay Hontiveros.

Pansamantalang hindi pinangalanan ni Hontiveros ang bagong saksi upang maprotektahan ang kanyang segurida at kaligtasan.

Sinabi ni Hontiveros na kabibilangan ang hybrid hearing ng ilang indibiduwal na pupunta sa Senado; kabilang ang ilang pinadalhan ng subpoena na nasa pangangalaga ng National Bureau of Investigation; at inimbitahang resource person na kailangan present sa Senado o sa NBI o dadalo sa papamagitan ng virtual conference kung saan nila gusto.

“Likewise, subpoenas have been sent out to those who have been implicated by Mr. Chiong but have not been charged by the NBI,” ani Hontiveros. Ernie Reyes