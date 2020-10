Bahagi ng Berlin Wall, pinasinayaan sa Maynila

Manila, Philippines-Pinagaan ng Department of the Interior and Local Government ang mga documentary requirement para mapabilis ang pagkuha ng contact tracers sa gitna ng coronavirus disease 2019. Ayon kay DILG Usec. Jonathan Malaya, kailangan nilang isagawa ito dahil maraming ahensya ng gobyerno na nag-iisyu ng kinakailangang requirements ay hindi na nagbubukas dahil sa ipinatutupad na community quarantine protocols. “We relaxed the documentary requirement kasi katulad po ng NBI clearance, it is difficult to secure amid the pandemic kaya police clearance na lang. Iyong diploma kung wala pa, pwede po certification of the school muna,” ayon kay Malaya. Sinabi ni Malaya na sa 50,000 kinakailangang karagdagang contact tracers, mahigit 10,000 pa lang ang kanilang nakukuha. Bukod sa 10,000, mayroon nang 97,000 contact tracers sa bansa. Inilatag ni contact tracing czar at Baguio City Mayor Benjie Magalong ang gold standard na 1:37 na nangangahulugang bawat contact tracer ay kailangang maka-trace ng mahigit 37 close contact ng pasyenteng may COVID-19. Nabatid na P5 bilyon ang inilaan para sa pagkuha ng 50,000 karagdagang contact tracers, batay sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 na pinayagan ni Pangulong Duterte na i-reallign ang 2020 national budget para sa COVID-19 response. RNT