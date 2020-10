‘Balanced agriculture agenda’ itinutulak ng PH food producers

Manila, Philippines – Upang maipagpatuloy ang pangangalap ng mga nais maging pulis sa gitna ng banta ng coronavirus pandemic, muling inilunsad ng National Police Commission ang kanilang online application Scheduling System. Sinabi ni Napolcom Vice Chairman at Executive Officer Rogelio Casurao, ang hakbang ng kanilang tanggapan ay naglalayong bigyang-daan ang pagsasagawa ng Computer Assisted Examination ngayong Oktubre 11 hanggang Disyembre 11 subalit binigyang-linaw ng una na ang makakukuha lang ng pagsusulit ay ang mga aplikanteng naproseso noong Abril 26, 2020. Ayon pa sa opisyal ng Napolcom, ang petsa ng pagsusulit ay sa Oktubre 12, 14, 16, 19, 21 at 23 at Nobyembre 4, 6, 9 at 11, 2020 habang ang aplikasyon ay sa nasabi ring petsa kasabay ng paalala na hindi sila tumatanggap ng walk-in applicants. Iginiit pa ni Casurao na maaaring pumili ng petsa ng pagsusulit ang aplikante at sagutan ang mga katanungan. Ang mga may kumpirmadong iskedyul lang ang padadalhan ng auto-generated email na nagsasaad ng impormasyon sa kanilang access sa application forms. Sinabi pa ni Casurao, kailangang personal na magtungo ang mga aplikante sa Examination Division One-stop shop sa 7th Floor DILG-Napolcom Center, Edsa corner Quezon Ave,, Quezon City dakong alas-8 ng umaga para sa kanilang pagsusulit na may P600 examination fee. Idinagdag pa ni Casurao na matapos makumpleto ng aplikante ang proseso, magtutungo ang mga ito sa 20th Floor ng gusali para sa kanilang 3 oras na pagsusulit kung saan 15 examinee lang ang papayagan sa bawat araw ng pagsusulit. Nabatid na pawang aplikante na may body temperature na 37.5 degrees at walang mga sintomas tulad ng masakit at magang lalamunan, ubo, lagnat, trangkaso at mga katulad nito ang papayagang makapasok sa gusali ng Napolcom. Ipinaaalam din ng nasabing ahensya ng pamahalaan na ang mga hindi pumasang aplikante ay maaaring muling sumailalim sa pagsusulit makalipas ang tatlong buwan. LEA BOTONES