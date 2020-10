Bayanihan 2 funds ‘wag i-delay, ipamahagi na – Bong Go

Manila, Philippines – Pinarerebyu ni Senador Nancy Binay sa Philippine Retirement Authority (PRA) ang umiiral na patakaran nito upang mabawasan ang pagsasamantala ng dayuhang sa special resident retiree visas (SRRV) na manatili sa Pilipinas.

Sa pahayag, sinabi ni Binay na lubhang mapanganib sa seguridad ng Pilipinas na payagan makapagretiro sa bansa ang 35 taong gulang pataas at puwede nang kumuha ng SRRV.

Aniya, dapat maging mahigpit sa pagsusuri ang PRA sa dayuhang retirees matapos matuklasan ito sa ginanap na pagdinig ng Senado sa badyet ng ahensiya.

“It’s high time to review the policy na 35 years old ka lang ay puwede ka na mag-retire dito sa Pilipinas kasi ang kailangan lang po ng magre-retire ay either mag-deposit siya ng 50,000 sa bangko, or bumili ng condo unit worth 2.5 million at puwede nang mag-retire dito,” giit ng senador.

Nagpahayag din ng pagkaalarma ang senador sa pinaluwag na national security policy na payagan ang Chinese natioanls na may edad 35 taong gulang na pumaloob sa bracket na tinawag na “soldier’s age.”

“Siguro dapat dagdagan din ang security measure at baka dapat higpitan ang vetting process ng mga tatanggapin natin regardless of nationality,” ayon kay Binay.

Aniya, lubhang nakababahala ang age limit ng PRA at nakita nito kung paano samantalahin ito upang makapagtrabaho sa bansa nang hindi dumadaan sa tamang channel.

“Alam naman natin at 35 years old malakas pa po ang katawan niyan. Lalong-lalo po mayroon tayong problema ngayon na kung saan may issue tayo na apparently ang mga kababayan natin ay nagkakaroon ng job displacement pagdating dito sa pagpasok ng mga Chinese nationals sa ating bansa,” punto pa nito.

Base sa records ng PRA, pinayagan ng ahensiya ang mahigit 28,000 Chinese “retirees” na permanenteng manirahan sa bansa.

“Pwede (ang mga yan ay) nagtatrabaho sa POGO, or puwede din po baka nandiyan sila sa Divisoria. Kaya nga po magandang tingnan at pag-aralan kasi baka kumbaga ginagamit nila itong paraan to circumvent the law na hindi sila puwedeng mag-trabaho dito,” ayon kay Binay.

Sa ginanap na pagdinig, kinuwestiyon ni Binay kung may pamamaraan ang PRA na mamonitor ang mga retirees na ito kung talagang tumigil sa pagtatrabaho dahil may mataas ang probalidad na nakikipagkumpetensiya pa sila sa local jobs. Ernie Reyes