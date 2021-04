Bed capacity, ICU ng PGH okupado na

MANILA, Philippines – Dahil sa mga kaso ng COVID-19 , ang Philippine General Hospital (PGH) ay nanatiling “overwhelmed” ang sitwasyon . Ayon kay Dr. Jonas del Rosario, tagapagsalita ng PGH, okupado na ng mga pasyenteng mayroong COVID-19 ang 235 mula sa 250 na bed capacity o kama sa ospital . Ayon kay del Rosario, punom-puno na rin ang intensive care unit o ICU ng PGH . Marami aniyang sa mga pasyente sa ICU ay nasa “severe at critical” na kondisyon. Sa kabila ng pagdagsa naman ng mga kaso sa ospital ay limitado pa rin ang kanilang manpower o tauhan. Ang pagdami ng mga kaso sa PGH ay hindi pa umano ito epekto ng umiiral na enhanced community quarantine o ECQ sa Metro Manila at iba pang lugar sa NCR plus ayon kay del Rosario. Gayunman, patuloy naman ang pagmomonitor ng PGH sa mga pasyente maging ang sitwasyon ng kanilang mga

health care workers. Kabilang ang PCG sa referral hospital sa Metro Manila para sa COVID-19. Jocelyn Tabangcura-Domenden